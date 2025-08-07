CCD pide investigar el uso de vehículos municipales en San Andrés

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La formación política Centristas (CCD) en San Andrés pide que se investigue una posible irregularidad en la gestión de recursos públicos relacionados con el Plan 2025 de ayuda a la siega de césped, jardines y piscinas municipales. Su portavoz, Juan Carlos Fernández, señala que una empresa privada adjudicataria de este plan «podría estar utilizando vehículos municipales para fines que no corresponden a la administración pública». Explica que los vehículos oficiales deben ser utilizados «exclusivamente para tareas públicas y bajo estrictas normas de control, por lo que esta situación genera preocupación y la necesidad de esclarecer los hechos» a CCD.

Fernández ha solicitado formalmente que se informe si existe alguna autorización expresa o convenio vigente que permita a la empresa privada el uso de vehículos municipales para la realización de trabajos de desbroce, siega de jardines, piscinas y otros servicios. También ha pedido la copia del contrato de adjudicación del servicio y, en su caso, los documentos que regulen o autoricen el uso de medios materiales municipales por parte de dicha empresa. Centristas urge, además, a investigar si existen responsabilidades individuales dentro del Ayuntamiento para determinar quiénes permitieron o pudieron participar en esta situación, «con el objetivo de garantizar la transparencia, el buen uso de los recursos públicos y el interés general del municipio». recuerda que el parque móvil municipal presenta «graves deficiencias» debido a la obsolescencia y el deterioro. Entre los màs afectados se encuentran el camión de incendios usado por Protección Civil, el de recogida de residuos urbanos, varios de la Policía Local, segadoras y maquinaria de mantenimiento de zonas verdes, lo que afecta «a la calidad del servicio y pone en riesgo la seguridad del personal que usa esos vehículos y herramientas a diario».