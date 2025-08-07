CCD pide investigar el uso de vehículos municipales en San Andrés
Los Centristas preguntan por la utilización de medios del Ayuntamiento que realiza una empresa privada del Plan de siega en el municipio
La formación política Centristas (CCD) en San Andrés pide que se investigue una posible irregularidad en la gestión de recursos públicos relacionados con el Plan 2025 de ayuda a la siega de césped, jardines y piscinas municipales. Su portavoz, Juan Carlos Fernández, señala que una empresa privada adjudicataria de este plan «podría estar utilizando vehículos municipales para fines que no corresponden a la administración pública». Explica que los vehículos oficiales deben ser utilizados «exclusivamente para tareas públicas y bajo estrictas normas de control, por lo que esta situación genera preocupación y la necesidad de esclarecer los hechos» a CCD.
Fernández ha solicitado formalmente que se informe si existe alguna autorización expresa o convenio vigente que permita a la empresa privada el uso de vehículos municipales para la realización de trabajos de desbroce, siega de jardines, piscinas y otros servicios. También ha pedido la copia del contrato de adjudicación del servicio y, en su caso, los documentos que regulen o autoricen el uso de medios materiales municipales por parte de dicha empresa. Centristas urge, además, a investigar si existen responsabilidades individuales dentro del Ayuntamiento para determinar quiénes permitieron o pudieron participar en esta situación, «con el objetivo de garantizar la transparencia, el buen uso de los recursos públicos y el interés general del municipio». recuerda que el parque móvil municipal presenta «graves deficiencias» debido a la obsolescencia y el deterioro. Entre los màs afectados se encuentran el camión de incendios usado por Protección Civil, el de recogida de residuos urbanos, varios de la Policía Local, segadoras y maquinaria de mantenimiento de zonas verdes, lo que afecta «a la calidad del servicio y pone en riesgo la seguridad del personal que usa esos vehículos y herramientas a diario».