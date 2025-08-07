Más dinero fresco a Valladolid: 23 millones para el nudo ferroviario

Publicado por León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif AV, adjudicó dos contratos para la adecuación de instalaciones de señalización de cara a la nueva configuración de vía doble en alta velocidad en el tramo entre la estación de Campo Grande y el nudo norte de Valladolid-Variante Este, con una inversión global de 23 millones de euros.

Las actuaciones comprenden la adaptación de enclavamientos (dispositivos desde los que se controlan los elementos instalados a lo largo de la vía, para el establecimiento de las rutas y maniobras de los trenes) y los sistemas de protección del tren (incluido el avanzado sistema ERTMS) en el ámbito de Cerrato AV, y el sistema de protección del tren en el ámbito de Valladolid AV.

La inversión contempla igualmente la adecuación del enclavamiento de red convencional de Río Pisuerga y Tres Hermanos, así como actuaciones en el sistema de protección de tren ASFA digital. Adif AV trabaja en el despliegue la segunda vía de alta velocidad en un tramo de siete kilómetros entre la estación de la capital y la conexión con el nudo norte y la Variante Este de mercancías. «Esta actuación reforzará a Valladolid como nodo del corredor norte de alta velocidad y responde al incremento de tráfico asociado a la extensión de la red», indicaron desde el ministerio.

La duplicación de esta salida y entrada, actualmente de vía única, incrementará la «capacidad y fluidez» de tráfico de la estación de Campo Grande, por la que pasan los trenes de alta velocidad que conectan el centro del país con Palencia, León, Asturias, Burgos y, en un futuro, con Cantabria y País Vasco.

La actuación comprende la construcción de la plataforma, el montaje de la vía y su electrificación, trabajos que fueron adjudicados en 2024 por 29 millones de euros, así como la nueva configuración de los sistemas de señalización y comunicaciones que ahora se adjudican. La construcción de la segunda vía representa, explicaron las mismas fuentes, «un reto técnico y de planificación» y remarcaron que «la nueva infraestructura se adaptará al espacio disponible».