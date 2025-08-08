El Ayuntamiento de León destina 500.000 euros a la mejora de la movilidad peatonal

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha aprobado en Junta de Gobierno Local un contrato de obras de mejora de la infraestructura relacionada con la movilidad peatonal en la capital leonesa para el que el Consistorio invertirá 500.000 euros, IVA incluido.

El objeto de este es, fundamentalmente, "mejorar la movilidad peatonal con nuevos rebajes en pasos de peatones". También contempla otras mejoras en estos como elevarlos o adaptar su pavimento a la normativa de accesibilidad, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Con este contrato que tras pasar este viernes por Junta de Gobierno Local saldrá a licitación, el Consistorio leonés avanza en la consecución de una ciudad "más segura para el peatón y más accesible, atendiendo con ello a los distintos barrios de la ciudad y solicitudes vecinales en relación con las condiciones de movilidad".

Asimismo, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obra de la rehabilitación del edificio Mirador del Concejo de la plaza Mayor, también conocido popularmente con antiguo Consistorio.

La adjudicataria de la redacción de este proyecto ha sido la arquitecta Virginia González Rebollo por un importe de 57.475 euros, IVA incluido. "El objetivo último de esta licitación es poder realizar una restauración integral del antiguo Consistorio cuyo interior deberá adaptarse para compatibilizar su uso con acciones culturales y turísticas", añade la información.

Asimismo, deberá mantener su funcionalidad histórica y permitir que el espacio se adecúa a los talleres formativos en oficios tradicionales y artes plásticas que en él se imparten.

Esta intervención conllevará la inversión de 1.246.120 euros, financiados en un 70 por ciento por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, ya que ha sido uno de los proyectos seleccionados por el Programa 2 por ciento Cultural.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de León busca "resolver las patologías existentes en este inmueble cuya construcción data del siglo XVII, lo que servirá para su preservación en el tiempo, así como su puesta en valor y relevancia dentro del Conjunto Histórico de la Ciudad Antigua de León al que pertenece".

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Por otra parte, el Ayuntamiento de León también ha avanzado este viernes con el proyecto de instalación y puesta en funcionamiento de instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales para autoconsumo colectivo.

Concretamente ha aprobado los nombramientos de los coordinadores de varias de estas acciones, así como los planes de seguridad y salud del contrato mixto de servicio y suministro para tal fin.

Los lugares en los que se instalará esta energía renovable son el Polideportivo Margarita Ramos, la Pérgola de la avenida Reyes Leoneses, el Polideportivo de Puente Castro y el Pabellón Gumersindo Azcárate.

Estos sistemas de producción solar permitirán reducir tanto la factura de la luz del Ayuntamiento de León, como las emisiones de C02 en la ciudad, añade el Consistorio.

Por último, también se ha resulto la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la realización de actividades en materia de promoción comercial en el municipio de León durante el presente ejercicio.

El Ayuntamiento de León ha distribuido 50.000 euros entre cinco entidades que trabajan promoviendo el comercio local en la ciudad leonesa: la Asociación de Comerciantes León Oeste, la Asociación de Comerciantes y Hosteleros León Centro, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), la Asociación de Empresarios León Norte y la Asociación Abierto León.