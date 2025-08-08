Mañueco lamenta el fallecimiento del alcalde de Burón, Porfirio Díez, un "entregado servidor público"

Los presidentes autonómicos de Galicia, Alfonso Rueda, Asturias, Adrián Barbón, y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el Foro del Noroeste.ÁLVARO BALLESTEROS - EUROPA PRESS

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado el fallecimiento del histórico político leonés Porfirio Díez, alcalde del municipio de Burón, un "entregado servidor público".

En un mensaje publicado en la red social 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press, el líder autonómico ha destacado la figura "comprometida y cercana" del político leonés, regidor durante muchos años de su "querido municipio".

También ha trasladado su "más sentido pésame" a su familia, amigos y compañeros de partido.