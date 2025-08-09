La Guardia Civil detiene a dos falsos revisores del gas que estafaron 9.000 euros en pueblos de León

Los detenidos se presentaban en el domicilio de las víctimasGC

El Equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de León ha detenido a dos varones de 43 y 44 años, por un delito de estafa continuada, con un importe estafado de unos 9.000 €

Los ahora detenidos se presentaban en el domicilio de las víctimas (todas ellas personas octogenarias de entornos rurales), haciéndose pasar por revisores de la empresa suministradora de gas, y exigían a las víctimas una cantidad de entre 700/900 euros con la amenaza de cortarles el suministro si no lo abonaban.

La investigación se inició en el mes de mayo que se recogieron las primeras denuncias, siendo identificados hasta la fecha un total de 12 víctimas, 10 de ellos de localidades de la provincia de León y otras 2 de Zamora.

Las diligencias instruidas en unión de los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Astorga.