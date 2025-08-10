El Principado se cita con el Reino

El acto institucional del Día de León en la Feria de Gijón marca el punto principal del devenir de la participación leonesa en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que hoy vive su día grande a partir de las 12.30 con el evento central en clave leonesa.

Desde las 11.00 de la mañana se espera la recepción de las autoridades en la entrada principal del Recinto Ferial, donde se iniciará una visita por el espacio, que programa a partir de las 12.00 horas una degustación de Cecina de León y de Vinos de la Denominación de Origen León, con actuación musical y un DJ en directo. Todo, buscando la mejor puesta a punto

La muestra es «el mayor escaparate expositivo de España, un punto de encuentro entre la industria, el comercio y los servicios». Reúne a 2.200 marcas en 720 espacios expositivos que se reparten por 160.000 metros cuadrados, y los stands disponibles están ocupados al cien por cien. Genera casi 7.000 contrataciones directas, además de las indirectas, y en apenas quince días genera el 0,6% del PIB de Asturias.

Se trata de un escaparate privilegiado para vender las bondades de León y atraer turistas asturianos a la provincia, a la vez que afianza los lazos, tanto históricos como económicos, de dos territorios «hermanos». La organización aboga por el refuerzo de la cooperación interterritorial para perseguir los objetivos comunes de ambas tierras; y por el refuerzo de los lazos comerciales que las unen. Así se expresó en la presentación y así termina la cita en la jornada de hoy, en un evento que ya es un clásico de agosto.

Desde Asturias se agradece el respaldo a los 180 actos que estaban programados en el Recinto Luis Adaro desde el viernes hasta hoy domingo. Desde León se aprovecha la ocasión para que el Principado sea algo más que ese destino de playa. Y en simbiosis, se aprovechan los resultados.