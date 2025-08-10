Abre al tráfico el vial de Reyes Leoneses en obras

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La avenida de Reyes Leoneses abrió de nuevo su vial al tráfico rodado una vez finalizado el grueso de las obras de renovación de una parte del firme que comprendía entre el tramo de la glorieta de Cruz Roja y la de Santos Ovejero.

Las indicaciones de la obra se mantienen en los márgenes de la zona aectada pero la normalidad ha vuelto ya al área, una vez que Saleal ha ejecutado las tareas de acondicionamento de sus instalaciones.

Las molestias ocasionadas en la zona llegan a su fin.