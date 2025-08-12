La Ruta de la Plata adopta forma de «short line» entre cuatro polígonos industriales

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

El cierre de la Ruta de la Plata tuvo un efecto letal en el tramo doméstico del enlace, el eje leonés, que en cuarenta años no ha dejado de perder actividad y posición social y económica. Además de demográfica. La recuperación del tramo inspira ahora una iniciativa de Corredor Oeste y de la asociación ferroviaria Reino de León, que pugnan por devolver el tren como nexo de unión de cuatro enclaves industriales: Valderrey, Astorga, Riego de la Vega y la Bañeza.

La idea se inspira en conceptos desarrollados con éxito en Europa, En Estados Unidos o en Canadá, donde las líneas costas y la capilaridad del ferrocarril es algo más que un diseño. Ese modelo se identifica con el tramo leonés de la Ruta de la Plata, y al mirarse en el espejo devuelve el error que supuso no reconvertir la línea y potenciarla en un área en la que los graneles de la agricultura o los tráficos fueron irracionalmente abandonados a la carretera. El plan se reforzó con el cierre de la industria azucarera, otra actividad para la que el refuerzo interno del transporte se había concebido como una herramienta y cálculo logístico.

Los 27 kilómetros que unen Astorga y La Bañeza en estos momentos no forman parte de la RFIG (la red de ferrocarril de interés general, según declaración de la red octubre 2020) con lo que las soluciones sobre la infraestructura y explotación serían más sencillas, flexibles y sin las restricciones habituales que impone este organismo, un corsé para el desarrollo de proyectos ferroviarios como este. Se propone la explotación del tramo como una línea capilar o short line, tan extendida en las economías desarrolladas, y permite conservar el trazado. Ahí radica la relevancia de la promoción de Reino de León y Corredor Oeste.

La infraestructura tiene contenido aprovechable. Una vez reabierto, admite renovación de traviesa de madera, el carril de 45 kilos y otros elementos degradado. Los puntos de superestructura robada, podría reponerse con material reutilizado perfectamente válido y apto para este tipo de líneas de mercancías. Se aplicaría la revisión de sus 3 puentes para sanear sus estructuras. No hay túneles. Detrás, una importante industria azucarera que deja ahora otro gran boquete en la economía leonesa que requiere de inversión estructural para poner los cimientos de la alternativa al cierre. En la zona está radica una relevante industria de transformación cárnica, con una gran facturación inusual en León y con grandes volúmenes de transporte; transformadoras y comercializadoras de legumbres y hortaliza, que maneja al año más 30.000 toneladas de patatas y un refrendo en la modernización agrícola que sujeta el entramado de la agroalimentación desde la base.

Ese es el soporte básico del futuro del tramo de Astorga-La Bañeza, mientras encadena al tren cuatro polos industriales en un corredor que en otro territorio se colocaría de exponente y referencia. El enlace ferroviario rehabilitado sobre un sistema de explotación diferenciado del que produjo su cierre. Un sistema inspirado en otras experiencias nacionales e internacionales que acerca su reapertura como red capilar que alimentaría de mercancías el Corredor Atlántico. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles ya realizó tiempo atrás un estudio sobre este tramo para evitar el trámite de Adif para desafectar el recorrido, en esa amenaza siempre latente de la pérdida definitiva del ferrocarril. Para siempre. Las short line facilitan grandes resultados allá donde se han implantado con movimiento de vagones y con tractores de maniobras, biviales o locomotoras pequeñas. Astorga y La Bañeza disponen de la estructura precisa para ejercer de tracción en un entorno que suma descuentos sin el tren.