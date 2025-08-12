Sigue en directo la comparecencia de Mañueco tras la reunión del Cecopi en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participará en la mañana de este martes (11.00 horas) en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) para evaluar la situación actual de los incendios forestales y coordinar las actuaciones del operativo. La reunión podrá seguirse en directo a través de la edición digital del Diario de León.







Fernández Mañueco acudió a última hora de la tarde de este lunes a Zamora para conocer la situación de los incendios y donde aprovechó para agradecer la labor de quienes colaboran en la lucha contra los incendios y garantizar el compromiso de la Junta con "las personas desalojadas y afectadas".

"La Junta actuará de forma inmediata y sin límites para reponer lo más rápido posible todos los bienes públicos y privados dañados", garantizó el presidente.

Así, en la mañana de este martes acudirá a León, donde permanecen activos tres incendios de gravedad dos, uno de ellos en Yeres (León) que ha afectado al paraje de Las Médulas declarado Patrimonio de la Humanidad.