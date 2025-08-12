Un León apocalíptico: el viento, el polvo y la lluvia colman el cielo de la capital

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cielo anaranjado se percibe desde primera hora de la tarde de este martes.

El cóctel del polvo africano y las partículas de humo que provienen de los numerosos incendios que están azotando la provincia leonesa, ha hecho que la capital tenga un aspecto 'apocalíptico'.

Todo ello, unido a la lluvia y las fuertes rachas de viento están haciendo que los Bomberos del Ayuntamiento de León intervengan en numerosos pequeños incidentes provocados por caídas o desprendimientos de objetos.