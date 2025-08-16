Evacúan a 120 montañeros confinados por los fuegos en el refugio de Collado Jermoso

El helicóptero de los servicios de rescate en las proximidades del refugio.GC

La Guardia Civil ha evacuado esta mañana a 120 montañeros que se encontraban confinados en el refugio de montaña de Collado Jermoso (Posada de Valdeón, León), a consecuencia del incendio forestal activo en la localidad de Barniedo de la Reina, perteneciente a Boca de Huérgano, de índice de gravedad potencial 2.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, destacado en Sabero, ha sido el encargado de conducir a los montañeros hasta la localidad de Cordiñanes, en León, ha informado la Subdelegación del Gobierno en nota de prense.

Dentro del grupo se encontraba un número de menores de edad, que en este caso han sido evacuados por vía aérea por la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Castilla y León hasta la localidad de Posada de Valdeón.

Todos los evacuados, cuya salida estaba prevista para esta mañana por seguridad, están en perfecto estado de salud y no se ha requerido atención médica por ninguno de ellos.EFE

