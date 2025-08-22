Cielos poco nubosos y máximas en ascenso, sobre todo en la montaña leonesa, este viernes

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado para este viernes en el nordeste de León intervalos de nubes bajas tendiendo a poco nuboso; mientras que en el resto de la provincia predominarán los cielos despejados.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras las máximas escalarán posiciones, sobre todo en las zonas de montaña. En este sentido, los termómetros oscilarán entre los 9 y 27 grados de León y los 12 y 31 de Ponferrada.

El viento, de componente norte y noreste, soplará flojo en general, algo positivo para las tareas de extinción de los incendios forestales que se concentran en la provincia desde hace días.