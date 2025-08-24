La IGP ‘Cecina de León’ ultima en Ribadesella un maridaje gastronómico Michelin entre León y Asturias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Manjares y caldos de un lado y otro del ‘Negrón’. Es el maridaje gastronómico que ultima la Indicación Geográfica Protegida ‘Cecina de León’, una cita Michelin con sabor a León y Asturias que tendrá lugar en la localidad asturiana de Ribadesella el próximo mes de septiembre.

El objetivo, acercar al público asturiano el marchamo de calidad ‘Cecina de León’ a través de una experiencia gastronómica única. El escenario, el Restaurante Ayalga de Ribadesella que, reconocido con estrella Michelin, capitanea con éxito el chef Israel Moreno.