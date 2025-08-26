Los jueces no han perdido de su sueldo los días de la huelga

El Ministerio de Justicia no ha detraído cantidad alguna a los magistrados, jueces y fiscales leoneses por la huelga que se convocó el pasado mes de julio, una medida que se toma a medio camino entre la voluntad de ningunear el seguimiento de los paros y la comodidad de evitar la tarea burocrática de la modificación de los emolumentos a los profesionales de la magistratura. El Ministerio de Justicia ha enviado un escrito a las asociaciones convocantes para que envíen al CGPJ, a la Fiscalía o al propio Ministerio un listado «verificado y autorizado» de los jueces y fiscales que secundaron la huelga. El objetivo de esta petición es proceder al descuento salarias correspondiente a todos los participantes.

La misiva —firmada por Manuel Olmedo, el secretario de Estado de Justicia— expresa la preocupación del Gobierno por hacer una gestión adecuada del dinero público, ya que jueces y fiscales que se sumaron al parón habrían recibido su salario a pesar de no haber trabajado durante esos días.

En la carta también se ha detallado que únicamente 30 personas notificaron su participación en la huelga. Concretamente, fueron dos jueces, aunque uno de ellos explicó que estaba realizando servicios mínimos y no se le practicará la detracción de salario, y 28 fiscales. De estos últimos, 19 secundaron la huelga los 3 días, uno lo hizo durante dos jornadas y los 8 restantes solo un día.