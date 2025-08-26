Los Reyes visitarán las zonas afectadas de Las Médulas este miércoles

MADRID, 22/01/2025.- Los reyes de España, Felipe y Letizia, acompañados de ministros, representantes de comunidades autónomas y de ayuntamientos, inauguran este miércoles la 45 edición de Fitur, la primera gran feria del turismo en el calendario y entre las más importantes a nivel global, a la que está prevista también la asistencia de unas 250.000 personas y que se celebra en los pabellones de Ifema en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Publicado por Redacción León

La semana pasada se puso en conocimiento que los reyes Felipe y Letizia visitarían las principales zonas afectadas por los incendios forestales más graves que se han registrado en España en los últimos días.

Según ha informado este viernes la Casa del Rey, su intención es "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados", así como "mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población".

Hoy se ha hecho oficial: este miércoles los Reyes visitarán Las Médulas a las 14:50 horas en Carucedo.

Antes, también se personarán en el Parque Natural de Lago de Sanabria, en Zamora.