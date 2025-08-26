Los Reyes visitarán las zonas afectadas de Las Médulas este miércoles
Antes, también se personarán en el Parque Natural de Lago de Sanabria, en Zamora
La semana pasada se puso en conocimiento que los reyes Felipe y Letizia visitarían las principales zonas afectadas por los incendios forestales más graves que se han registrado en España en los últimos días.
Según ha informado este viernes la Casa del Rey, su intención es "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados", así como "mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población".
Hoy se ha hecho oficial: este miércoles los Reyes visitarán Las Médulas a las 14:50 horas en Carucedo.
Antes, también se personarán en el Parque Natural de Lago de Sanabria, en Zamora.