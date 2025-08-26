Mínimas con pocos cambios y máximas en descenso este martes en el extremo norte de León

Un día soleado en un paraje de la provinciaDL

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras las máximas irán en descenso en el extremo norte de la provincia de León este martes. Una bajada que podría ser localmente notable, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En este sentido, los termómetros oscilarán entre los 14 y 32 grados de León y los 16 y 32 de Ponferrada.

En el extremo norte se registrarán intervalos de nubes bajas que podrían dejar alguna lluvia débil. En el resto, el cielo lucirá poco nuboso con nubosidad de evolución diurna, sin descartar algún chubasco aislado, ocasionalmente con tormenta.

Predominará el viento de componente norte y noreste en el extremo norte, y del suroeste y oeste en la meseta, que soplará flojo con algún intervalo moderado.