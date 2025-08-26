La desconocida calle de León donde las aceras son lápidas funerarias del siglo XIX

Publicado por A. Espinosa León Creado: Actualizado:

En León existe una calle poco conocida donde las aceras esconden un sorprendente secreto: los bordillos son lápidas antiguas procedentes del antiguo cementerio de la ciudad. Esta rareza urbana, situada en el barrio de San Esteban, ha pasado desapercibida para muchos vecinos, incluso para quienes llevan años residiendo allí.

Por ejemplo, una residente que lleva años en el barrio confesó con asombro: "Nunca me había fijado en que las aceras tenían inscripciones con nombres y fechas." Este hallazgo resulta fascinante, considerando que es posible leer textos fúnebres, como la leyenda "sepultura perpetua", y fechas de fallecimiento de finales del siglo XIX, como un ejemplar datado en 1890, año en que León solo contaba con un único camposanto.

Estas piedras de mármol rosa y azul, que forman los bordillos de la calle Maestro Uriarte —una cuesta que inicia en Padre Isla y finaliza en avenida de Asturias— probablemente fueron reutilizadas desde el viejo cementerio ubicado muy cerca o desde espacios públicos como la Plaza Mayor donde, hasta hace pocas décadas, también se empleaban.

Según la documentación municipal, estas lápidas se colocaron en la época en la que se construyó la escalera que conecta la calle con la avenida Álvaro López Núñez, entre finales de la década de 1940 y principios de los cincuenta. Este periodo coincide con el mandato del alcalde José Eguiagaray Pallarés (1946-1951), reconocido por impulsar la modernización urbana en León.

Lo curioso es que, como ocurría en la antigüedad romana para reutilizar granito o mármol, las inscripciones funerarias fueron tratadas para volverlas ilegibles. En este caso, las letras fueron picadas con herramientas específicas y la pintura negra que las resaltaba eliminada. Sin embargo, muchos restos de los textos todavía son legibles, lo que evidencia la intención original de reutilizar las lápidas sin borrar completamente su identidad.

En aquella época y, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, el mármol utilizado provenía de canteras locales, destacando los colores blanco, gris, azul y rosado de la montaña leonesa. Estos materiales coinciden con los que se emplearon en construcciones emblemáticas como la iglesia de Lois, conocida como "la catedral de la montaña oriental". Por ello, las lápidas reutilizadas no solo tienen valor histórico sino que forman parte del patrimonio material de León.

Es importante destacar que no hay registros oficiales fechados sobre el reciclaje nada más que indicios y menciones orales, como las del cronista desaparecido Luis Pastrana Jiménez. Éste comentaba en entrevistas de los años noventa que posiblemente, debido a las restricciones económicas de entonces, el Ayuntamiento habría reaprovechado lápidas no reclamadas para pavimentar zonas como la plaza Mayor, lo que también explicaría el traslado al barrio de San Esteban en trabajos posteriores.

El uso del antiguo cementerio junto a la ermita de San Esteban se remonta a los inicios del siglo XIX, abrió en 1809 y fue ampliado en 1861 y 1895 para finalmente cerrarse en 1932 con la inauguración del nuevo cementerio de Puente Castro. Tras este cierre, comenzaron los traslados de restos humanos y panteones, proceso que se prolongó durante los años cuarenta y cincuenta.

Varios documentos municipales certifican la autorización para mover tumbas y restos, por ejemplo, la familia Quiñones de León trasladó su panteón al nuevo camposanto. También hay constancia del traslado de individuos como Carmen Cadórgniga en 1940 y de normativas para que los familiares adquirieran o alquilaran nichos, según expedientes plenarios de 1941.

Los terrenos del antiguo cementerio fueron destinados a construir un hospital de maternidad que actualmente alberga una residencia de mayores gestionada por la Diputación provincial, la residencia Santa Luisa. Este espacio mantiene su vinculación histórica con la memoria funeraria, pues los jardines están rodeados por una llamativa reja artística posiblemente procedente del viejo camposanto, lo que confirma la reutilización de materiales de valor tanto artesanal como histórico.

En la actualidad, estas lápidas en los bordillos constituyen una singularidad que combina historia, urbanismo y cultura local en pleno centro urbano de León. Investigadores y archiveros, como Alejandro Valderas y Juan Carlos Ponga, encontraron en los primeros años de esta década fragmentos similares de lápidas en las obras de rehabilitación de otras zonas de la ciudad, lo que evidenció un patrón de conservación no oficial y acuerdos implícitos para la reutilización adaptativa.

Además, la presencia de inscripciones todavía legibles hace que estos elementos sean de interés para historiadores y arqueólogos, y a la vez una curiosidad sorprendente para los vecinos y visitantes, quienes al caminar por esta cuesta pueden interactuar tanto con la memoria urbana como con un fragmento tangible de la historia funeraria local.