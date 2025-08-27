El INE contabiliza el aumento de los precios escolares en torno al 2,4%

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los productos y servicios vinculados al curso escolar han aumentado un 2.4% de media en el último año. Sin embargo, el Observatorio Cetelem rebaja la previsión de gasto medio por hogar hasta los 400 euros.

Para facilitar este inicio, 123tinta.es, el ecommerce especializado en cartuchos de impresora, toners y material de oficina, ofrece una serie de consejos prácticos que ayudan a optimizar las compras y reducir el gasto durante esta época. Pasa por realizar compras escalonadas. No es necesario realizar todas las compras de golpe. Algunas cosas como cuadernos o bolígrafos serán imprescindibles desde el primer día de clase, pero otros artículos pueden adquirirse más adelante. Al posponer ciertas compras, es posible aprovechar ofertas y descuentos, lo que permite ahorrar dinero.

También es bueno comparar los precios. Antes de realizar una compra, es recomendable comparar precios en diferentes tiendas, ya sean online o físicas. Por ejemplo, 123tinta.es ofrece descuentos en varios grupos de productos (cartuchos, tóners, papelería, cables y LED) a lo largo de la temporada.

Es de destacar que la costumbre de seguir modas puede encarecer la factura. Desde mediados de agosto, aumentan las campañas publicitarias sobre la vuelta al cole. Las familias que se dejen llevar por las modas, pueden llegar a gastar mucho más de lo necesario. Lo importante es centrarse en comprar el material que sea realmente imprescindible.

Hay que estudiar la posibilidad de intercambiar materiales. Actualmente, algunos colegios cuentan con asociaciones de padres y madres que facilitan el intercambio de materiales y uniformes en buen estado. Donar los que ya no se usan a otros niños es una forma eficaz de ahorrar. Y finalmente se aconseja aprovechar opciones de segunda mano. Revisar los materiales del curso o del año anterior y elaborar una lista de lo imprescindible ayuda a evitar adquisiciones innecesarias y optimizar los recursos disponibles. Por ejemplo, aprovechar las impresoras de segunda oportunidad que ofrece 123tinta.es puede ser una excelente opción. Esta alternativa permite ahorrar significativamente en la compra de equipos necesarios.