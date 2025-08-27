Un Super Puma de la Casa Real parte de la Virgen del Camino para visitar las zonas cero de los incendios de León y Zamora

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En medio de la fiebre de vuelos en la Base Aérea de la Virgen Camino, un Super Puma de la Casa Real se ha sumado para facilitar el traslado de los reyes Felipe VI y Leticia a Puebla de Sanabria y Las Médulas para conocer de cerca la situación por los incendios que asolan la provincia leonesa.