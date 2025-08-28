Otro punto de riesgo en Trobajo del Cerecedo

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La pasarela de Trobajo del Cerecedo vuelve a ser un punto peligroso, como ya ha ocurrido en el pasado en más de una ocasión. Esta vez, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha advertido de la presencia de un punto peligroso a la altura de la localidad del alfoz por un problema sobre la vía a la altura del puente que lo cruza. El punto forma parte del nudo de renovación de estructura de la alta velocidad en León, que tiene como paradigma en estas fechas el despliegue de la segunda vía del AVE.

Los cortes relevantes a mediados de julio han dado paso a otro ritmo de intervención que permite el regreso de los trenes al cauce habitual. En la imagen, el aspecto que presentaba ayer la pasarela con la advertencia para los viandantes. Son situaciones que se repiten con más frecuencia de la que sería deseable.