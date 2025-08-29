Sillones de piel y nogal en Poridad

Cuando se van a cumplir 20 años de la anterior reforma, en la que se emplearon 3,4 millones de euros para todo el edificio, León gastará 647.780 euros en la «renovación integral» del espacio del salón de plenos del consistorio de San Marcelo. Nuevo revestimiento para la bóveda y las paredes laterales, cambio completo de toda la iluminación, aislamiento de la envolvente con el objetivo de reducir la demanda de climatización, reforma del paso a la balconada y los mástiles de las banderas... La intervención se ajustará a los «estándares de calidad y excelencia, tanto por el cuidado del espacio, como por los materiales empleados y la tecnología que se implemente», como se reseña en el documento de encargo, en el que se detalla incluso el mobiliario que estrenarán los concejales y el alcalde forrado en piel, con respaldo de madera de nogal y los adelantos tecnológicos «más modernos para cada uno de los puestos de trabajo».

Los trabajos, que obligarán a que los plenos se trasladen al Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación, al menos hasta final de año, acabarán con la imagen anterior del salón. La bóveda se revestirá con madera, al igual que las paredes laterales. El cambio se aprovechará para instalar un nuevo sistema de «retroiluminación» que se notará sobre todo en el falso lucernario que, pese a la anterior reforma, ha estado marcado por las humedades.

El escenario cambiará por la configuración del arco de concejales. Los pupitres se sustituirán por nuevo mobiliario con «las mejores características ergonómicas y de confort posibles», como se cita en el informe, que especifica que «todos tendrán un respaldo con altura intermedia, salvo el sillón de presidencia que tendrá un respaldo más alto». Cada puesto estará equipado con «flexos, cargadores, datos, enchufes, pulsadores, micrófonos, altavoces, cascos», como se describe en el encargo para lograr la «excelencia» en el salón de plenos de la casa de Poridad.