Los extranjeros sumarán el 7,6% del alumnado del nuevo curso en León

El curso escolar 2025-2026 arranca el próximo 8 de septiembre en Primaria y se retrasa hasta el 15 de septiembre en Secundaria, Bachillerato y parte de Formación Profesional (FP) después de que el anterior registrara el mayor incremento de alumnado extranjero de España, con un 17,5%, y ya supone el 10,2% del total. Es decir, un 7,6% de los alumnos matriculados en las enseñanzas no universitarias de régimen general de la provincia es migrante; la tasa más baja de toda la comunidad.

Un porcentaje que está por debajo del 12,9% de la media de España y lejos de comunidades como Baleares (19,3%), Valencia (18,5%), La Rioja (17,6%), Aragón (16,7%), Cataluña (16,5%) y Madrid y Murcia (15,5%, en cada caso). El porcentaje de variación con el curso anterior, no obstante, fue en Castilla y León del 17,5%, después de que en 2023-2024 cerrara con un incremento del 8,7%, el tercero mayor de España. Por lo tanto, la subida del alumnado extranjero en la comunidad está por delante de territorios como Asturias (14,65%), Extremadura (13%) y Navarra (12,2%).La tasa de crecimiento está muy por encima de la del conjunto del país, que se quedó en el 4,5%, al pasar de 1,07 a 1,12 millones de estudiantes.

Los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes muestran que en el curso 2023-2024 había un total de 37.981 alumnos de otras nacionalidades en los centros educativos de Castilla y León, que son 13.621 más que en el curso de la pandemia del covid (2019-2020). Es decir, un incremento del 56%. Un dato que demuestra que la población migrante va en aumento en los últimos años, algo generalizado en todo el país, ya que la subida desde ese año ha sido del 30,3%, al pasar de 862.520 a más de un 1,1 millones en el conjunto de España.

Si nos remontamos una década atrás (2013-2014), el curso pasado acabó con 13.539 alumnos de otros países más en las aulas de la comunidad. Una cifra que se dispara a 400.132 en el país. El fenómeno de la inmigración es tal que a principios de siglo (2000-2001) había solo 4.334 extranjeros en enseñanzas no universitarias.

El total de extranjeros matriculados el curso pasado se reparte entre los 30.231 matriculados en los centros públicos y los 7.750 en privados. Es decir, casi el 80% de estos estudiantes lo hacía en un colegio o instituto público. Además, los centros de titularidad pública casi duplican el porcentaje de extranjeros sobre el total del alumnado. No en vano, suponen el 12% frente al 6,5% en los concertados. En el curso 2021-2022, el volumen relativo del alumnado extranjero en las enseñanzas no universitarias de régimen general en la comunidad fue del 7,2%.

En cuanto a la nacionalidad de origen en el pasado curso escolar en Castilla y León, destaca el alumnado procedente de Marruecos (16,3%, con 6.217) y Colombia (15%, hasta 5.704). Les siguieron, con porcentajes más pequeños, los de Venezuela (10,8%, con 4.130), Perú (10,1%, con 3.246), Rumanía (6,8%, con 2.579) y Bulgaria (5,4%, hasta los 2.075 estudiantes). Como curiosidad, había matriculados 1.146 ucranianos.

El porcentaje de los matriculados de otros países varía en función de las provincias. Sobresalen los casos de Soria (17,1%), Segovia (15%) y Ávila (14,3%). Todas ellas están por encima del conjunto de la región, al igual que Burgos (11,4%). Les siguieron Palencia (10%), Valladolid (9%) y Salamanca (8,6%). Cerraron el listado las provincias de Zamora (8,4%) y León (7,6%). En cuanto al número, Valladolid, con 8.100 alumnos, y Burgos, con 6.629, están a la cabeza.