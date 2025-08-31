Abierto el plazo del programa para mayores de San Andrés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales, abre el plazo del programa de vida activa, destinado a población mayor de 65 años del municipio, para la realización de diferentes actividades entre los meses de octubre y de junio. Entre la oferta de cursos se encuentran las aulas de memoria, gerontogimnasia, baile en línea, relajación, actividad artística, caminatas, bailes de salón, manejo de móvil, charlas sobre salud, coro, pandereta, teatro o bingo.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 19 de septiembre y las actividades comenzarán el 6 de octubre. El curso pasado se alcanzaron los 700 participantes. El programa de «Vida Activa» pretende mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años.