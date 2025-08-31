Cuidado: esta es la nueva señal de la DGT que podría multarte

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un reciente cambio en las normas de circulación sorprende a los conductores españoles. Aunque los detalles oficiales todavía no se han publicado ampliamente, ha comenzado a verse una señal, cuya finalidad parece estar orientada al control automático del tráfico.

La nueva señal, identificada como S991f, indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional, según ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT) en un tuit.

Nueva señal de la DGT para el control de la distancia entre vehículos.DGT

Pese a la falta de datos concretos sobre su funcionamiento o sanciones exactas, la preocupación de los usuarios no deja de crecer. Los conductores desconocen aún el alcance real de la medida y sus consecuencias legales, generando debate en foros y redes sociales de todo el país.

En España, la distancia mínima obligatoria entre dos coches, según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 6/2015, artículo 22), no está establecida como una medida fija en metros para todos los casos, ya que depende de la velocidad y las condiciones de la vía. Sin embargo, se especifica que todo conductor debe dejar un espacio libre que permita detenerse sin colisionar en caso de frenada brusca, considerando la velocidad, las condiciones de adherencia y frenado. De manera práctica, la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda aplicar la regla de los 3 segundos para calcular la distancia de seguridad en condiciones normales. Esto implica contar 3 segundos desde que el vehículo de delante pasa por un punto fijo hasta que lo hace el tuyo.

En condiciones adversas, esta distancia debe ampliarse a 4 segundos o más. Además, en túneles, la separación debe ser de al menos 100 metros o 4 segundos, y para vehículos con masa máxima autorizada superior a 3.500 kg o de más de 10 metros de longitud, la distancia mínima es de 50 metros si no tienen intención de adelantar.