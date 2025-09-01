Las obras del puente de los Leones de León quitan semáforo multador de foto rojo

El semáforo del paseo de Salamanca ya no tiene las cámaras de multar. El movimiento de tierra ha cortado un carril.ramiro ramiro

No ha pasado siquiera de la fase de preparación del terreno para las obras, pero la rotonda del puente de los Leones ya ha tenido una primera consecuencia en el tráfico de León. La colocación de las vallas, el movimiento de tierras y el cierre de uno de los carriles que dan acceso al paseo de Salamanca han derivado en la eliminación del semáforo de fotorrojo de esta avenida. No queda ni las cámaras que ejercían de fiscal en la acusación para quienes se saltaban el disco en rojo, ni el báculo en el que se insertaban.

Ahora, el Ayuntamiento de León debe resolver dónde colocará el fotorrojo que funcionaba hasta este mismo agosto en el paseo de Salamanca, donde sancionaba el paso irregular hacia el puente de los Leones, la avenida Palencia o Sáenz de Miera. El contrato, que va camino de dos años de prórroga en precario a la espera de que se adjudique el nuevo, establece que el consistorio cuenta con cuatro dispositivos para colocar a su antojo por la ciudad, a los que se suma el radar fijo que, desde junio, caza en la prolongación de Padre Isla hacuia la carretera de Carbajal, justo delante del centro deportivo de Eras de Renueva.

La eliminación del fotorrojo del paseo de Salamanca de la capital leonesa apenas sirve de prólogo de las obras que vendrán. Con la vuelta del tráfico ordinario a la ciudad ajustado a la entrada de septiembre, el Ayuntamiento de León no ha logrado acelerar los trabajos para atenuar las molestias.

El corte del tráfico en las primeras semanas de julio, que estranguló de comunicación con el oeste de la ciudad, se ajustó tan sólo al cambio del colector. Pero por delante quedan otros cuatro meses de trabajos, según el calendario marcado en el proyecto, para construir la rotonda que acabará con la regulación semafórica que rige en este enclave neurálgico de la ciudad.

Los mayores problemas se avistan ya para este mes de septiembre, cuando está previsto que las máquinas pasen de levantar el terreno ajardinado del esquinazo del paseo de Salamanca con la avenida de Palencia, a la salida del puente de los Leones, a picar en mitad del viario público. Como escapatorias quedará el desvío por Sáenz de Miera Sancho el Gordo y Ana Mogas, en las fases de menores restricciones, aunque en los momentos de más movimiento obligará al corte completo y el desvío, con rodeo, por los otros dos pasos cercanos sobre el río Bernesga: al sur, por el Crucero; al norte, por la plaza de toros. Si no hay imprevistos, ni retrasos, el estreno se emplaza para final de año.