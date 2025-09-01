El PSOE aplaza la convención prevista en León entre los días 12 y 14 de septiembre que contará con Pedro Sánchez

El secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, en la sede del partido.EUROPA PRESS

El PSOE ha aplazado la convención federal prevista entre los días 12 y 14 de septiembre en León, que contará con la participación del presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez.

Así lo ha expresado este lunes el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, quien ha precisado que se está barajando una nueva fecha para esta cita en la que estaba previsto presentar a Carlos Martínez oficialmente como candidato a presidir la Junta de Castilla y León.

Dicho proceso se ha aplazado debido a los incendios que han tenido lugar recientemente, pero Cendón ha asegurado que la conferencia del PSOE se celebrará en León y contará con la presencia de Pedro Sánchez, así como de algunos ministros.