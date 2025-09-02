Una leonesa eludirá pagar 40.000 euros por la Ley de Segunda Oportunidad

Una leonesa eludirá el pago de casi 40.000 euros merced a su decisión de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, para resolver una deuda pendiente que le había hecho entrar en una espiral de difícil solución.

Inicialmente, este mecanismo era poco conocido entre la ciudadanía. Repara tu Deuda Abogados es un bufete especializado en conseguir que no quede ninguna persona en estado de insolvencia con deudas inasumibles y arrastrándolas de por vida.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar libres de todas sus deudas si cumplen determinados requisitos. En general, deben encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia, no haber sido condenados por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y actuar siempre de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos y aportando toda la documentación requerida.

El caso de la mujer leonesa era concreto. Su insolvencia se originó a raíz de la solicitud de préstamos tras quedarse desempleada por la pandemia del COVID-19. La intención de la deudora era la de devolver dichos préstamos cuando su situación económica y laboral se estabilizase. No obstante, nunca ha llegado a tener unos ingresos suficientes para lograr este objetivo. Actualmente se encontraba en una clara situación de sobreendeudamiento, lo que le ha impedido hacer frente a todos los importes pendientes de pago», explica el bufete.

Desde la reforma de septiembre de 2022, se ha producido una simplificación del proceso. En este sentido, hay que decir que no es necesario procurar llegar a un acuerdo previo con los bancos y entidades financieras. La eliminación de la mediación ha supuesto que se pueda conseguir la cancelación de forma más ágil y sencilla para el cliente.