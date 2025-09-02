Intervalos nubosos y temperaturas máximas en ascenso este martes en la provincia de León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado para este martes intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas, sobre todo en el oeste de la provincia de León, y tendiendo luego a poco nuboso. De igual modo, ha apuntado a probables brumas y bancos de niebla matinales.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras las máximas registrarán un ligero ascenso, localmente moderado en cotas altas. En este sentido, los termómetros oscilarán entre los 10 y 23 grados de León y los 12 y 25 de Ponferrada.

El viento, del oeste y suroeste, soplarán de flojo a moderado.