La ULE cuenta con 33 docentes para la nueva Facultad de Medicina

Parcela en la que se construirá la Facultad de Medicina de la Universidad de León.virginia Morán

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULe) continúa avanzando en el proceso de creación de su Facultad de Medicina, un proyecto estratégico para la institución que será sometido a aprobación en el Consejo de Gobierno del próximo 29 de septiembre, según ha anunciado la rectora Nuria González durante el acto de bienvenida a los estudiantes internacionales celebrado en el marco de la 'Welcome Week'.

González ha explicado que la memoria académica del nuevo grado ya ha superado la fase de difusión pública y se han recibido las alegaciones correspondientes, que están siendo valoradas por el equipo rectoral. "Son alegaciones esperables, algunas relacionadas con asignaturas o áreas de conocimiento que solicitan más docencia. En general, son bastante asumibles", ha señalado.

Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, la memoria será enviada al Ministerio de Universidades, que la trasladará a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) para su evaluación definitiva.

La rectora también ha informado sobre los avances en materia de infraestructuras, destacando que los tres primeros cursos del grado se impartirán en el edificio de Ciencias de la Salud, donde ya se están realizando adecuaciones para construir el laboratorio de anatomía. "Ya hemos iniciado las obras, incluso hemos derribado tabiques para ampliar espacios. Todo sigue según lo previsto", según ha afirmado.

En paralelo, se trabaja en el anteproyecto del nuevo edificio que albergará la futura Facultad de Medicina, siguiendo las directrices marcadas por la Junta de Castilla y León.

En cuanto al profesorado, González ha destacado el éxito de la ULe en la última convocatoria de acreditación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSU-CyL), que ha permitido contar ya con 33 docentes acreditados para impartir clases en la nueva titulación.

"Tenemos una dirección de área dedicada a apoyar al profesorado en su proceso de acreditación, y vamos a seguir trabajando en ello durante este curso", ha explicado a este respecto.

La creación de la Facultad de Medicina en la Universidad de León ha sido una reivindicación histórica de la comunidad universitaria y del entorno sanitario de la provincia. La iniciativa busca reforzar la oferta académica, retener talento joven y mejorar la formación sanitaria en el territorio.

Durante su intervención, la rectora ha subrayado el compromiso de la universidad con el desarrollo de titulaciones que respondan a las necesidades sociales y profesionales del entorno. "Estamos dando pasos firmes y seguros para que León cuente con una Facultad de Medicina de calidad, con infraestructuras adecuadas y profesorado preparado", ha afirmado.

El anuncio se ha producido en el marco del acto de bienvenida a los estudiantes internacionales, donde González también ha valorado positivamente el inicio del curso académico. La ULe ha cubierto ya el 90% de su oferta académica, con entre 2.300 y 3.400 estudiantes de nuevo ingreso, cifras similares a las del curso anterior.

Además, ha subrayado el crecimiento sostenido del número de estudiantes extranjeros que llegan a la universidad fuera de los programas de movilidad. "Hace dos cursos teníamos 90 estudiantes internacionales regulares, el pasado curso fueron 175, y esperamos que este año se consolide ese aumento", ha indicado.

La Universidad de León acoge este semestre a 300 estudiantes de movilidad, procedentes de programas como Erasmus, Amicus, SICUE y las becas TALEN CUNY LEÓN, que financian la estancia de estudiantes internacionales en la institución.