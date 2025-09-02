Tres heridos, uno menor, salvan la vida de milagro tras dar vueltas de campana en un accidente en Valverde de la Virgen

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Un varón, una mujer y un menor de tres años han resultado heridos tras dar varias vueltas de campana en el vehículo en el que viajaban en el kilómetro 142 de la AP-66, sentido Asturias, en la localidad leonesa de Valverde de la Virgen, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido minutos antes de las 19.25 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido varias llamadas que alertaban del suceso e indicaban, en un primer momento, que había dos personas que no podían salir del vehículo, una de ellas un menor.

Por ello, el 112 ha trasladado el viso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, a los Bomberos de León y a la Guardia Civil. Finalmente, las dos personas que en principio parecían estar atrapadas han logrado salir por sus propios medios aunque, por la proximidad a la que se encontraban los bomberos, han acudido al lugar del accidente.