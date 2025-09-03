El eclipse lunar que podrás ver en León este domingo

Vista de la luna llena este viernes, durante eclipse lunar, un fenómeno astronómico conocido como "luna roja", en Caracas (Venezuela).EFE/ Miguel Gutiérrez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un eclipse es un fenómeno astronómico que ocurre cuando un objeto celeste se interpone entre otro objeto celeste y la fuente de luz que ilumina a este último. En el caso de los eclipses que involucran a la Luna, la Tierra y el Sol, existen los eclipses solares y los lunares.

En esta ocasión, hablamos del lunar. Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar que normalmente refleja la Luna. Durante un eclipse lunar, la Luna puede adquirir un tono rojizo debido a la forma en que la atmósfera terrestre dispersa la luz solar.

Este domingo, 7 de septiembre de 2025, habrá un eclipse lunar visible en toda España, aunque con algunas excepciones: la visibilidad será parcial en el este peninsular y Baleares.

En el caso de la provincia leonesa, el eclipse se podrá avistar con facilidad. Se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica, ya que esto mejorará significativamente la visibilidad del fenómeno astronómico, como parques naturales, montañas u observatorios astronómicos.

Durante un eclipse lunar no existe riesgo para los ojos, ya que la Luna no emite luz intensa. Puedes observar el eclipse lunar sin usar protección especial, aunque usar binoculares o un telescopio puede mejorar tu experiencia de observación. Asegúrate de consultar las previsiones meteorológicas antes del evento para saber que el cielo estará despejado.