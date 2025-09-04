El Ayuntamiento de San Andrés elimina el riesgo del alero del colegio Trepalio y mejora la cocina

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Tras renovar la red de saneamiento exterior, mejorar la accesibilidad y el aula del laboratorio, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha adaptado las instalaciones de cocina y ultima los trabajos para retirar el alero del patio del colegio Trepalio de Trobajo del Camino, una actuación demandada por la comunidad educativa y que, en su mayoría, se ha llevado a cabo en agosto, aprovechando la ausencia de actividad lectiva. La estructura del alero ya ha sido desmontada y presentaba deficiencias que «suponían un riesgo, por lo que su retirada conlleva una mejora importante en la seguridad de este espacio de recreo», señala el equipo de Gobierno. También, el equipo de Jardinería acondicionará las zonas verdes antes de la llegada de alumnos.

El concejal de Urbanismo, Alejandro Calvo, pide a la consejería de Educación que «apoye a los centros de educación pública que presentan graves deficiencias de accesibilidad, como en cubiertas de tejados, eficiencia energética y calefacciones, actuaciones que no pueden ser consideradas mero mantenimiento, sino que representan importantes inversiones que la Junta debe acometer de inmediato y no mirar hacia otro lado». El Ayuntamiento está redactando, además, las memorias para acometer obras en el colegio Teodoro Martínez Gadañón, en San Andrés, y en el parvulario del Antonio Balbuena, en Pinilla, «conscientes de la necesidad de tener centros de calidad».