Los sanitarios siguen sin acordar sus salarios tras 40 reuniones con el ministerio

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han manifestado que el Ministerio de Sanidad parece querer “forzar una ruptura” de las negociaciones sobre la Ley del Estatuto Marco, escenario que ninguna organización sindical del Ámbito de negociación desea, cuando aún quedan asuntos muy importantes que acordar para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario.

En una nueva carta remitida ayer a la directora general de Ordenación Profesional, Celia Gómez, los sindicatos le reiteran su negativa a participar en la reunión convocada para hoy, 4 de septiembre, al no respetar el calendario pactado que establecía que la primera reunión tendría lugar el 16 de septiembre, una vez se hubiese abordado la norma con los representantes de las comunidades autónomas.

Las organizaciones sindicales subrayan que, en las actuales circunstancias, participar en la reunión del día 4 hubiese sido hacer “un flaco favor” al cerca de millón de profesionales del SNS a los que representan, porque aún quedan pendientes de negociar y acordar asuntos muy importantes, como el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.

Al respecto, los sindicatos insisten en que, tal y como les han reiterado a los responsables del Ministerio de Sanidad a lo largo de las casi 40 reuniones celebradas, estas cuestiones pueden y deben contemplarse en el anteproyecto de Ley del EM teniendo claro que, para su desarrollo e implementación, se ha de contar con la participación de otros ministerios y la modificación de las legislaciones necesarias.

En el caso de la nueva clasificación profesional, los sindicatos entienden imprescindible llegar a un acuerdo previo sobre la cuantía de las retribuciones básicas que se derivaría de la aplicación de una nueva clasificación profesional específica para el personal estatutario, pero, en ningún caso, han solicitado que las mismas aparezcan reflejadas en el propio texto de la nueva ley del Estatuto Marco, sino que han exigido pactar dichas cuantías antes de pronunciarse definitivamente sobre el nuevo Estatuto Marco.

Por ello, recalcan que carece de sentido alguno toda la argumentación del informe jurídico elaborado en marzo por el Ministerio de Sanidad, y que se les ha remitido ahora, para justificar su rechazo a seguir con la negociación sobre este asunto. “Este informe responde a algo que nunca hemos solicitado las organizaciones sindicales”, reiteran en la carta.

SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde entienden que el Ministerio, además de querer “echar balones fuera”, busca cualquier excusa para cerrar una negociación que sigue siendo necesario continuar para mejorar las condiciones de trabajo del conjunto del personal del Sistema Nacional de Salud.

Los sindicatos recalcan, una vez más, que su disposición a negociar y llegar a acuerdos es “absoluta”, y rechazan la propuesta del Ministerio de concluir ya la negociación sindical para trasladar el proyecto de Estatuto a un órgano, como es el Foro Marco para el Diálogo Social, donde están presentes el Ministerio de Sanidad, algunas Comunidades Autónomas y las organizaciones sindicales, pero al que legalmente no se le otorga ninguna capacidad negociadora sino simplemente de “diálogo e información”.

Por todo ello, las organizaciones solicitan de nuevo que se convoque la mesa del Ámbito para el próximo día 16, como así quedó pactado, y que se les remita un nuevo texto de Estatuto Marco que incluya las aportaciones realizadas por las CC.AA. “De lo contrario, nos veremos abocados a poner en marcha acciones de presión con el fin de que el Ministerio reconsidere su estrategia y los profesionales del sistema sanitario conozcan la realidad de esta negociación y como se está dificultando el alcanzar acuerdos que mejoren realmente las condiciones laborales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud”, concluyen.