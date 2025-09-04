UPL puntualiza que la ubicación del nuevo parque de La Lastra fruto de una enmienda leonesista obedece a criterios técnicos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ante las manifestaciones de la Asociación de Vecinos de la Lastra, en relación con el nuevo parque a ejecutar en el barrio, desde UPL en el Ayuntamiento de León puntualizan que "fue una de las enmiendas a los presupuestos municipales de Unión del Pueblo Leonés, pero UPL ni ejecuta, ni decide la ubicación del parque dentro del barrio, y los técnicos municipales han considerado que para la inversión a realizar es más razonable acometerlo donde se ha decidido, que donde caprichosamente pretende un miembro de la asociación de vecinos".

"UPL vigila el cumplimiento de las enmiendas aprobadas en los Presupuestos Municipales, pero no decide la mejor ubicación para la ejecución de la enmienda, cuestión que corresponde al equipo de gobierno, no a la oposición y obedece a criterios técnicos", afirma la agrupación leonesista.