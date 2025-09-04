UPL reclama al consejero de la Presidencia dar solución al problema del interventor de San Andrés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que "dé solución de una vez por todas del problema con el interventor que está padeciendo el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y que, por ende, está afectando a las más de 30.000 personas que habitan en este municipio".

Desde la formación leonesista afirman que están "completamente seguros el uso partidista de esta inacción y es que parece que se olvida el consejero de la Presidencia que debe dar solución a la falta de interventores independientemente del color político de los Consistorios y debe cubrir funcionarios ante vacantes de estos habilitados".

"En cualquier caso, reclamamos y reclamaremos al mencionado Gago las responsabilidades que se puedan derivar y, del mismo modo, se pedirá en las Cortes de Castilla y León la resolución de una situación que la Junta de Castilla y León no está teniendo en cuenta y que repercute al final en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de las localidades de este municipio. Un estado de indefensión que, por ejemplo, tal y como publican los medios de comunicación esta jornada les imposibilita la adquisición de un nuevo camión de basura y que resulta una media urgente por la falta de recogida de los residuos sólidos urbanos, la licitación del contrato del gas, la oferta de empleo público o el nuevo convenio de bomberos", denuncian.