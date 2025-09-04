Retrasos y cancelaciones en los trenes de la alta velocidad de León con Madrid por una caída de los servidores

La estación de Chamartín en Madrid se encuentra colapsada por el fallo técnico.DL

Una caída de los servidores informáticos de Adif, el gestor público de la red ferroviaria, ha ocasionado paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid.

Así lo ha informado Adif, que ya está recuperando gradualmente la circulación, toda vez que está funcionando con los equipos informáticos de respaldo.

Debido a esta caída de los servidores, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible.

No obstante, varios usuarios de los trenes aseguran que los retrasos superan la hora.

Desde Renfe aseguran que se está restableciendo la circulación gradualmente una vez solucionada la incidencia. Además, la compañía informa a sus usuarios que se han habilitado los cambios y anulaciones sin coste para los billetes de los trenes afectados durante todo el día de hoy.

Esta incidencia se produce el mismo día que el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece a petición propia en el Congreso para aclarar cuál es la situación del sistema ferroviario y explicar las causas de las interrupciones y retrasos en la red.

En la misma, el ministro ha subrayado la antigüedad del material, poniendo como ejemplo que en España no se estrenaba un tren de Cercanías desde el año 2008 o uno de alta velocidad o larga distancia desde el año 2010.

También ha recordado que, aunque el modelo Avril ha ido mejorando sus prestaciones, se han detectado algunos problemas en los modelos Avlo Madrid-Barcelona que han obligado a retirarlos.

"Nadie puede poner en duda la voluntad de este Gobierno para mejorar el material móvil", ha apuntado el ministro, que se ha referido a la compra de 475 nuevos trenes por importe de 5.200 millones de euros.