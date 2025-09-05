El Tribunal de Cuentas investiga a la anterior Junta Vecinal de Armunia

Publicado por Miguel Ángel Zamora Creado: Actualizado:

El Tribunal de Cuentas se ha sumado al Consejo de Cuentas y a la Fiscalía Provincial de León en la apreciación de indicios de responsabilidad contable derivados de la gestión del anterior alcalde pedáneo y del entonces secretario, citados a comparecer el próximo día 22 de octubre en Madrid para realizar una liquidación provisional.

A criterio del Consejo de Cuentas se apreciaba la ausencia total de contabilidad, actas, contratos, facturas e inventarios durante más de una década, pagos injustificados mediante cheques por un importe superior a 287.000 €, cobros en efectivo por alquileres de inmuebles municipales, sin respaldo contractual ni fiscal y la pérdida de 260.000 € en subvenciones municipales al no justificarse la ayuda de 2020 (48.750 €), lo que bloqueó automáticamente las correspondientes a los tres ejercicios siguientes, según denuncian los actuales responsables de la Junta Vecinal.

También según la misma fuente se contemplan desde la Fiscalía la falta absoluta de justificación de pagos mediante cheques entre 2013 y 2023, la ausencia de ingresos en las cuentas municipales por alquileres cobrados en efectivo y sin registro alguno y el uso indebido y devolución obligada de 48.750 € de subvención en 2020, lo que además provocó la pérdida de las ayudas de 2021, 2022 y 2023.

Cuentas investiga ahora el paradero de los ingresos en metálico de los alquileres municipales y el origen de la deuda de 280.000 € generada por la anterior corporación socialista.

La actual pedanía sostiene que la situación «responde a más de una década de opacidad, dejación de funciones e irresponsabilidad institucional, un auténtico escándalo de gestión pública que no puede quedar impune y que ha causado un daño irreparable al patrimonio vecinal».