Un alumno de la ULE impulsa la marca Reserva de la Biosfera de los valles de Omaña y Luna

Rafael Redondo Díaz ha aplicado de forma práctica los conocimientos que adquirió en sus estudios del Grado de Marketing e Investigación de Mercados en la Universidad de León (ULE) para dar un impulso a la marca Reserva de la Biosfera de los valles de Omaña y Luna (RBVOyL), y mejorar así su notoriedad y diferenciación en aspectos de formación, marketing y comercialización, apoyando tanto a productores como a consumidores.

Se trata de un proyecto que se ha llevado a cabo en el marco de las becas 'RALBAR' que impulsan la institución académica y la Fundación Banco Sabadell que, en palabras del estudiante, ha sido una oportunidad haber realizado esta tarea desde el medio rural, ya que considerA que esa circunstancia es la primera ventaja y el primer beneficio que te aporta al hacer actividades y trabajar desde una pequeña localidad rural como es Canales, pueblo de la citada reserva en el que veranea y pasa gran parte de su tiempo libre durante el resto del año".

"Gracias a esta beca RALBAR, -explica Rafael-, he tenido la gran oportunidad de poder acercarme al territorio, conocer de primera mano sus necesidades y aportar ideas que puedan tener un impacto real en la vida de las personas del entorno rural y en la promoción de la marca RBVOyL. También he ampliado mis conocimientos con otros puntos de vista que he conocido a través de hablar con la población y productores de la reserva", añade.

Para lograr los objetivos propuestos se desarrollaron acciones formativas, entrevistas, visitas de productores a los talleres realizados, y actividades de sensibilización con la comunidad local. Todo ello ha permitido identificar necesidades concretas, y también proponer soluciones realistas y acciones de mejora que refuercen la conexión entre el territorio, sus productos y la población.

"He podido comprobar que la formación y el marketing se pueden convertir en herramientas muy útiles para dinamizar el medio rural, dar visibilidad a los productores y generar mayor conciencia en los consumidores. A nivel personal, me ha servido para reforzar mi compromiso con el territorio y con la importancia de vincular lo académico con lo social", resume el alumno de la ULE

Se ha trabajado para que se conozcan todos los productos y servicios que se realizan dentro de la reserva, que se diferencien correctamente las etiquetas y sellos de calidad, y que se entienda la importancia y las ventajas de comprar productos de kilómetro cero.