¿Por qué faltan camareros y albañiles? Estas son las profesiones con más demanda y menos candidatos en 2025

El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) ha revelado su último informe titulado "El ajuste de la oferta y la demanda de empleo en el mercado de trabajo 2025", elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones. Este documento integra datos propios del Sepe con los de la Encuesta Anual Laboral (EAL), ofreciendo un panorama detallado sobre los desequilibrios entre las vacantes disponibles y los perfiles de los candidatos en el mercado laboral español.

El análisis subraya cómo, a pesar de un crecimiento en las ofertas de empleo, persisten brechas significativas que afectan a múltiples sectores, con énfasis en la falta de cualificación como factor predominante.

De acuerdo con el informe, el sector servicios continúa siendo el motor principal del empleo privado en España, concentrando el 84,44% de las vacantes registradas, excluyendo las del ámbito público. Este dominio no es estático: en términos anuales, las oportunidades laborales en este ámbito experimentaron un incremento del 13,25%, reflejando una expansión sostenida impulsada por la recuperación económica post-pandemia y el auge del turismo y los servicios relacionados. Sin embargo, este crecimiento no se traduce en una cobertura fluida de puestos, ya que el estudio combina las perspectivas de ambas encuestas para identificar desajustes estructurales entre la oferta y la demanda.

Aunque existen variaciones menores entre los datos del Sepe y la EAL, ambos coinciden en destacar desequilibrios notables en grupos ocupacionales clave, como técnicos y profesionales científicos, así como artesanos y trabajadores cualificados en industrias manufactureras y la construcción. Estos grupos representan puntos críticos donde la disponibilidad de mano de obra no satisface las necesidades empresariales, lo que podría frenar el desarrollo económico en áreas estratégicas.

Ocupaciones con mayor dificultad de cobertura

Al desglosar los grupos primarios de ocupación, el informe identifica cuatro profesiones que aparecen de manera consistente en ambas encuestas como las más complicadas de cubrir: camareros, conductores de camiones, cocineros y albañiles. Estas ocupaciones no solo destacan por su recurrencia en las listas de desajustes, sino también por el impacto que generan en sectores vitales como la hostelería, el transporte y la construcción.

El análisis se centra específicamente en vacantes que permanecen abiertas durante 90 días o más, clasificadas como "de difícil cobertura" a pesar de las iniciativas implementadas por las empresas para atraer talento, tales como campañas de reclutamiento o mejoras en las condiciones laborales.

En este contexto, el informe enumera las 10 ocupaciones con los desajustes más mencionados en ambas fuentes, aunque no las detalla exhaustivamente, enfatizando que las causas comunes incluyen la escasez de candidatos, la falta de experiencia laboral y la ausencia de competencias técnicas adecuadas.

Causas principales de los desajustes

La Falta de Cualificación: las empresas consultadas en el estudio señalan de forma unánime que el principal obstáculo para llenar estas vacantes es la falta de demandantes con la cualificación y formación necesarias. Este motivo fue invocado por más del 70% de los negocios encuestados, y su prevalencia se extiende a todos los sectores económicos, no limitándose al de servicios. En la construcción, por ejemplo, esta carencia se describe como una "fuerte escasez de mano de obra cualificada", lo que urge la implementación de políticas de formación y recualificación profesional para alinear la educación con las demandas del mercado.

En los sectores de servicios e industria, se suman otros factores como procesos de selección prolongados en el tiempo o un incremento repentino en las necesidades de personal debido al expansión de las compañías. Estos elementos agravan el desajuste, revelando una desconexión entre la preparación de los candidatos y los requisitos técnicos específicos de los puestos. A menor escala, pero no menos relevantes, aparecen causas como el desacuerdo en las condiciones laborales, la falta de competencias personales, el dominio insuficiente de idiomas y habilidades digitales, que cobran especial peso en profesiones como la de camareros asalariados en el sector hostelero.

El informe detalla que, según la EAL, las menciones a desacuerdos en condiciones laborales superan la media en ocupaciones como ingenieros industriales y de producción, técnicos en mecánica y analistas de sistemas. Por su parte, los datos del Sepe indican un mayor énfasis en este aspecto para camareros asalariados, conductores de camiones y cocineros asalariados. En conjunto, la falta de candidatos y experiencia emerge como las causas más recurrentes en las diez ocupaciones destacadas.

Áreas críticas con alta incidencia

Al examinar los datos por divisiones de actividad económica, el estudio resalta que la falta de perfiles cualificados afecta con intensidad particular a varias áreas, con porcentajes iguales o superiores al 75% de menciones.

Las más destacadas son:

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas.

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.

Servicios de alojamiento.

Actividades de construcción especializada.

Edición.

Transporte terrestre y por tubería.

Actividades sanitarias.

Asistencia en establecimientos residenciales.

Reparación e instalación de maquinaria y equipo.

Construcción de edificios.

Estas divisiones ilustran cómo los desajustes no son aislados, sino un problema sistémico que requiere intervenciones coordinadas entre el gobierno, las empresas y las instituciones educativas.

Un Desafío Recurrente

Uno de los temas más recurrentes en el informe es la persistente falta de trabajadores en el sector de la hostelería, que preocupa profundamente a los negocios involucrados. Representantes de Hostelería de España explicaron que esta dificultad se ve exacerbada por la búsqueda de conciliación entre la vida laboral y personal por parte de los candidatos, un factor que se enmarca dentro de los desacuerdos en condiciones laborales y que influye decisivamente en la elección de empleo.

El estudio apunta que los picos de actividad en la hostelería coinciden frecuentemente con períodos de descanso general de la sociedad, lo que complica la atracción de talento. No obstante, las empresas del sector están abordando estos retos mediante esfuerzos para mejorar la conciliación y los salarios, reconociendo que estos son incentivos clave para los empleados. Además, el sector experimenta un crecimiento notable: según la Encuesta de Costes Laborales, ha superado los dos millones de trabajadores durante el verano de 2025, con un aumento continuo que ha duplicado la fuerza laboral en los últimos 20 años.

Desde la patronal, se apuesta por un desarrollo sostenible basado en la calidad del empleo, la profesionalización y la formación continua de los trabajadores.

Este informe del Sepe pone de manifiesto la necesidad de alinear la formación educativa con las demandas reales del mercado laboral, especialmente en un contexto de crecimiento económico. La persistencia de vacantes de difícil cobertura, pese a las medidas adoptadas por las empresas, subraya la urgencia de políticas públicas que fomenten la recualificación y la atracción de talento cualificado. En un panorama donde el sector servicios lidera pero enfrenta barreras estructurales, el equilibrio entre oferta y demanda será clave para el futuro del empleo en España.