UPL celebra la retirada del radar de Padre Isla y exige rigor en la reubicación de estos controles

A través de los medios de comunicación UPL ha conocido que el equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de León ha decidido retirar el radar instalado en la prolongación de la avenida Padre Isla en la entrada al barrio de Eras de Renueva.

Desde el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León, se congratulan de que las quejas vecinales y la oposición del su grupo, manifestada en el Pleno Municipal, haya tenido su efecto y conlleve la retirada del mismo. Ya en el mes de junio denunciaron a través de nota de prensa la colocación de este radar por tratarse de un tramo sin peligro alguno para peatones o vehículos, lo que evidenciaba un mero afán recaudatorio por parte del equipo de gobierno.

Desde UPL no se oponen a la instalación de controles de velocidad, de hecho, han reclamado más vigilancia para evitar sucesos como carreras de coches, pero consideran que su instalación, además de evitar dichos sucesos, deben de estar justificada por la peligrosidad del tramo y sirvan realmente para proteger la seguridad de los peatones y conductores. Sin embargo lo que no se puede permitir es que estos dispositivos se ubiquen en lugares donde no existe riesgo alguno, convirtiéndolos en meros instrumentos de recaudación.

Por ello, exigen al equipo de gobierno del PSOE que actúe con rigor a la hora de decidir la nueva ubicación de estos radares, atendiendo a las peticiones vecinales y a los puntos de la ciudad donde realmente es necesaria una mayor vigilancia para evitar excesos de velocidad.