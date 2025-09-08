Las fotos de la vuelta al cole en León: cuando la vida es de color de rosa
Miles de alumnos inician en la provincia la primera tanda del nuevo curso escolar; la sonrisa de los más pequeños sigue siendo la estampa por excelencia del mes de septiembre
Todavía queda un toque morenito en la piel de algunos, los más afortunados que probaron la playa a finales de verano. Las piscinas de La Palomera quedan al lado del CEIP, pero esta mañana el parking está lleno por otro motivo. “Hombreeeeeee!!!!” Dos padres se saludan y los abrazos crujen de tal forma que parece que más que reencontrarse, se vayan a partir la espalda. La Palomera tiene una configuración multidisciplinar y multicultural. Se nota en el ambiente.
Los chiquitines son la alegría de la huerta. También a su manera celebran el reencuentro, pero la efusividad es diferente. “Halaaaaaaa!”. Hay mochila nueva este año y exhibirla con orgullo delante de los profesores. Es una tradición.
El entorno de la Palomera está rodeado de obras por todas partes. A pocos metros, los estudiantes de la Universidad también empiezan a hacer sus pinitos.
El delegado de la Junta, en León, Eduardo Diego, también tiene las primeras prisas del curso escolar. La agenda le programa otra cita en Ponferrada y no llega. Los padres están en la misma onda: “ Y eso que ayer salimos pronto de la Cultural, pero no había quien le metiera en la cama”, se queja un progenitor. Son las costumbres de los primeros días.
A la prensa le advierten de la última moda: “No podéis hacer fotos a los niños de padres separados que no han dado consentimiento para la difusión de su imagen”. El progreso tiene estas cosas. Y los nuevos tiempos también.