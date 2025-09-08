Las fotos de la vuelta al cole en León: cuando la vida es de color de rosa

Todavía queda un toque morenito en la piel de algunos, los más afortunados que probaron la playa a finales de verano. Las piscinas de La Palomera quedan al lado del CEIP, pero esta mañana el parking está lleno por otro motivo. “Hombreeeeeee!!!!” Dos padres se saludan y los abrazos crujen de tal forma que parece que más que reencontrarse, se vayan a partir la espalda. La Palomera tiene una configuración multidisciplinar y multicultural. Se nota en el ambiente.

Los chiquitines son la alegría de la huerta. También a su manera celebran el reencuentro, pero la efusividad es diferente. “Halaaaaaaa!”. Hay mochila nueva este año y exhibirla con orgullo delante de los profesores. Es una tradición.

El entorno de la Palomera está rodeado de obras por todas partes. A pocos metros, los estudiantes de la Universidad también empiezan a hacer sus pinitos.

El delegado de la Junta, en León, Eduardo Diego, también tiene las primeras prisas del curso escolar. La agenda le programa otra cita en Ponferrada y no llega. Los padres están en la misma onda: “ Y eso que ayer salimos pronto de la Cultural, pero no había quien le metiera en la cama”, se queja un progenitor. Son las costumbres de los primeros días.

A la prensa le advierten de la última moda: “No podéis hacer fotos a los niños de padres separados que no han dado consentimiento para la difusión de su imagen”. El progreso tiene estas cosas. Y los nuevos tiempos también.