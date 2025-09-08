Nuevo golpe al comercio en León: adiós a otras dos tiendas de moda joven tras los cierres de la familia Ortega

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León enfrenta un nuevo revés en su tejido comercial. La marca Inside, conocida por su moda asequible y dirigida a un público juvenil, ha bajado la persiana de su emblemática tienda en la avenida Ordoño II, la arteria principal de compras de la capital leonesa. Este cierre llega apenas semanas después del adiós definitivo de Bershka, perteneciente al gigante Inditex, y aviva el debate sobre el futuro del comercio tradicional en las ciudades medianas españolas.

Un cierre inesperado en una zona emblemática

La tienda de Inside, ubicada en una de las áreas más transitadas de León, permanecía abierta hasta hace poco, ofreciendo ropa y complementos para jóvenes a precios accesibles. Sin embargo, ahora el local se presenta vacío, con persianas bajadas y sin rastro de mobiliario o productos. Aunque la empresa no ha emitido un comunicado oficial, fuentes locales han confirmado el cierre, que se suma a los anunciados recientemente en el centro comercial Espacio León y en El Rosal de Ponferrada.

Inside, con más de 20 años de presencia en España, operaba dos locales en León: uno en Ordoño II y otro en Espacio León. Con estos cierres, la marca se despide por completo de la ciudad, dejando un vacío en el panorama de la moda juvenil. El futuro del espacio en Ordoño II permanece incierto, sin confirmación sobre qué nuevo comercio podría ocuparlo. No obstante, la llegada de la marca Álvaro Moreno a la zona podría inyectar nuevos aires, preparando la avenida para una etapa de renovación comercial.

Siguiendo los pasos de Bershka: la sombra de Inditex

Este movimiento no es aislado. El 26 de julio de 2025, Bershka cerró su tienda en la misma avenida Ordoño II, un punto de referencia para los jóvenes leoneses durante años. El local, que ahora luce un cartel de “Se alquila”, forma parte de una estrategia de reestructuración de Inditex, como explicó Marta Ortega en una reciente intervención pública. La compañía, enfocada en potenciar las ventas online sin descuidar sus tiendas emblemáticas, ha cerrado otras ubicaciones en la provincia de León, incluyendo Zara en Ponferrada.

La ironía resalta: Inditex, fundada por Amancio Ortega, desde los humildes orígenes de Busdongo de Arbas, un pequeño pueblo leonés, no duda en retirar sus marcas de la tierra natal de la familia Ortega. Amancio, uno de los hombres más ricos del mundo, construyó un imperio textil global con marcas como Zara, Pull&Bear y Bershka, pero las decisiones económicas priman sobre los lazos sentimentales. En Castilla y León, tres tiendas de Bershka han cerrado en poco tiempo, alimentando críticas sobre el abandono de ciudades medianas en favor de centros periféricos o el e-commerce.