La Universidad de León da la bienvenida a los nuevos alumnos en el inicio del curso académico

El Campus de Vegazana de la Universidad de León dio hoy la bienvenida a sus nuevos alumnos en el inicio del curso escolar 2025-2026 con una jornada organizada por las diferentes facultades y escuelas con el objetivo de integrar en la vida universitaria a estos nuevos estudiantes.

Estas jornadas sirven para que cada estudiante conozca de primera mano la facultad o escuela en la que va a cursar sus estudios universitarios, así como al profesorado que le acompañará en esta nueva etapa, y en la que además se ha llevado a cabo una presentación detallada de cada titulación.

Estas sesiones están pensadas para integrar a los nuevos estudiantes en su entorno académico y se han ofrecido orientaciones prácticas sobre los primeros pasos en la ULE, la documentación necesaria o los servicios que pueden resultar de interés, entre otros.

En el Campus de Ponferrada el comienzo se retrasa hasta este miércoles 10 de septiembre con motivo de la festividad de Nuestra Señora de La Encina y que en el caso de los estudios de máster tendrá lugar el lunes 15 de septiembre.