Cae una barandilla de la cúpula del centro comercial Espacio León

Parte de la barandilla antiincendios de la cúpula de Espacio León se cayó.DL

No hubo daños personales, gracias a que no había mucha afluencia en ese momento. Aunque la caída de parte de la estructura antiincendios del interior de la cúpula del centro comercial Espacio León provocó este lunes por la tarde la alarma en las instalaciones.

El suceso se produjo a primera hora dela tarde. La barandilla antiincendios de la cúpula central del edificio, localizada en sobre la parte abierta en la que se reparten los ascensores y la centrada a los cines y los restaurantes, se desplomó de pronto.

La alerta obligó a movilizar al operativo policial y a los bomberos. Tras aislar la zona, por si se producían nuevos desprendimientos, los técnicos evaluaron los daños materiales y se aseguraron de estabilizar la barandilla.

Ahora, el centro comercial trabaja ya en subsanar los daños y ejecutar los trabajos para que no vuelvan a desprenderse objetos de la cubierta.