La Plataforma contra la Violencia Machista de León cumple 20 años de reivindicación

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Plataforma contra la Violencia Machista de León cumple 20 años desde que comenzó a concentrarse en la plaza de Botines para mostrar su repulsa por los asesinatos de carácter machista y reclamar cambios institucionales y sociales para acabar con esta lacra, en los denominados ‘Lunes sin sol’.

Para conmemorar estas dos décadas, la plataforma organiza una serie de actos, que se iniciaron hoy con una nueva concentración en Botines, con la participación de autoridades, entre las que se encontraba el alcalde de León, José Antonio Diez, y en la que se leyó un manifiesto.

El colectivo recordó que desde que se registran datos, hay ya 1.319 mujeres en España que son víctimas mortales por violencia de género, 65 menores asesinados desde 2013 y 485 huérfanos, algo que demuestra que “las políticas públicas actuales no han logrado prevenir eficazmente la violencia machista y hoy más que nunca es fundamental reforzar la prevención para hacer frente al negacionismo de la violencia machista que cala especialmente en las generaciones más jóvenes”.

La conmemoración de estos 20 años se completará el 17 de septiembre con una mesa intergeneracional y lectura teatralizada que tendrá lugar a las 19 horas en el salón de actos de la plaza del Ayuntamiento de León.