Satse exige medidas contra el intrusismo en fisioterapia por «perjudicial»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sindicato de Enfermería Satse exige medidas para abordar el «intrusismo laboral» de algunos colectivos «no preparados ni cualificados» en las competencias y funciones de los fisioterapeutas, un fenómeno que considera que se encuentra al alza y que puede poner en riesgo la salud de las personas.

La organización sindical subraya que la proliferación de «pseudoprofesionales» hace necesario un mayor control por parte de las administraciones autonómicas y locales, a quienes pide reforzar y mejorar actuaciones de control y sanción y ser «especialmente cuidadosas y vigilantes» en los procesos de autorización e inspección en aquellos centros o instalaciones que ofrecen servicios de Fisioterapia.

Satse reclama más número de profesionales en las plantillas de Sacyl, donde hay 1 por 15.000 habitantes, e insiste en que «solo» los fisioterapeutas colegiados pueden realizar ciertas actuaciones, técnicas y tratamientos en favor de la salud de las personas, ya que, en caso de que lo hagan unas «manos equivocadas», las consecuencias pueden ser «muy perjudiciales».

Pone como ejemplo la actividad física programada con fines terapéuticos, y es que el tratamiento de determinadas patologías debe ser realizado «únicamente» por fisioterapeutas y no por profesionales no sanitarios como lo son los educadores físico-deportivos. «Si alguien necesita ejercicio físico para mejorar su condición patológica, el fisioterapeuta es el único profesional capacitado y adecuado para indicar y poner en práctica el programa», remarcan.