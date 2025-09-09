El Ayuntamiento de León abordará en breve con Somacyl la renovación del centro histórico

El alcalde de León, José Antonio Diez, realiza una visita a la plaza Mayor de León con motivo de las obras que se acometen en ellaICAL

El alcalde de León, José Antonio Diez, avanzó este martes que espera mantener la próxima semana un reunión con responsables de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, sobre la encomienda de gestión hecha para acometer las obras de renovación urbana del centro histórico a la que se prevé destinar 2,9 millones de euros con actuaciones en la calle Ancha, la plaza de Regla y el entorno de Botines.

En ese encuentro, dijo, se estudiará la programación y el calendario de actuación de una obra sobre la que le “preocupa mucho” el plazo de ejecución. “Tenemos que preservar algunas situaciones de eventos importantes de la ciudad, especialmente los vinculados a nuestra Semana Santa, causar las menores molestias posibles a los hosteleros y a los industriales de la zona. Y eso es lo que vamos a abordar”, resumió.

Cabe recordar que el proyecto contempla la modernización de pavimentos, la mejora de la accesibilidad y la renovación de redes de servicios esenciales en las tres zonas. Con esta licitación, Somacyl da cobertura al convenio firmado con el Ayuntamiento de León, que establece la compensación de una parte de las obligaciones que la sociedad contraerá con el Consistorio en contraprestación por cuatro proyectos que desarrollará junto a la Junta en la ciudad: el Parque de Energías Renovables, la Red de Calor y la construcción de viviendas en La Palomera, La Granja y El Ejido, en parcelas cedidas por el Ayuntamiento.

La intervención se divide en tres lotes: plaza de Regla (1,26 millones de euros), calle Ancha (1,13 millones) y sector Botines (566.995 euros) y el ámbito de actuación comprende el tramo situado entre la plaza de san Marcelo y la plaza de Regla, así como la plaza de san Marcelo hasta la intersección con calle Ancha y la calle Ruiz de Salazar, hasta Pilotos Regueral.