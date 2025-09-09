León registra casi 5.000 contratos a través de ETT en la primera mitad del año

El contrato de mantenimiento atenderá a todos los equipos de la institución en la provincia.

Las empresas de trabajo temporal (ETT) gestionaron en Castilla y León un total de 92.457 contratos de puesta a disposición entre enero y junio de 2025, lo que supone un incremento del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este aumento, aunque moderado, se enmarca en una tendencia nacional al alza, con más de 2 millones de contratos gestionados por ETT en toda España en el primer semestre del año, un 2,4% más que en 2024.

En el conjunto del país, el número de trabajadores contratados por ETT para ser cedidos a empresas usuarias ascendió a 455.188, lo que representa un crecimiento del 6,2% interanual.

Por provincias, Palencia lideró el número de contratos en Castilla y León con 25.486, seguida de Valladolid (26.006), Burgos (12.321), Zamora (6.472), Segovia (8.309), Salamanca (3.646), Ávila (3.190), Soria (2.235) y León (4.792).

Todas las provincias, salvo León y Salamanca, registraron incrementos respecto al año anterior, siendo Palencia y Valladolid las que más contribuyen al crecimiento autonómico.

En cuanto a los tipos de contrato, el 78,6% de los contratos gestionados por ETT en Castilla y León fueron por circunstancias de la producción (72.448), mientras que el 19,7% fueron fijos discontinuos (18.239) y el resto correspondió a sustitución, formación y aprendizaje (1.770).

Esta distribución refleja la tendencia nacional, donde los contratos por circunstancias de la producción siguen siendo la fórmula más utilizada, aunque desde los sindicatos se alerta de su uso "en ocasiones irregular".

Por sectores, la industria manufacturera y la hostelería concentran el mayor número de contratos a nivel nacional, con 563.520 y 383.025 respectivamente. En Castilla y León, la industria sigue siendo el motor principal de las contrataciones temporales, especialmente en provincias como Burgos y Palencia.

En cuanto al perfil de los trabajadores contratados por ETT, el informe revela que el 60,1% son hombres y el 39,9% mujeres, con una mayoría de nacionalidad española (67,5%). El grupo de edad más representado es el de 20 a 24 años, seguido por el de 25 a 29 años, lo que indica una fuerte presencia de jóvenes en este tipo de contratación.

A nivel nacional, destaca el crecimiento en comunidades como Madrid (+15,7%), Canarias (+35,5%) y Comunidad Valenciana (+13,1%), mientras que regiones como Andalucía (-14,6%) y Murcia (-12,9%) han registrado descensos.

En Castilla y León, el aumento del 2,2% en los contratos gestionados por ETT se traduce en 1.979 contratos más que en el primer semestre de 2024.

Y, aunque el crecimiento es más contenido que en otras comunidades, refleja una consolidación del papel de las ETT en el mercado laboral autonómico.