La senadora del PP Asunción Mayo exige la dimisión de Óscar Puente por el "caos ferroviario" y los proyectos pendientes con León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La senadora del Partido Popular por León, Asunción Mayo, ha exigido la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, por su “desastrosa” gestión y su “falta de responsabilidad” ante el “caos ferroviario” que afecta a España.

Así lo expresó durante una interpelación en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado el pasado martes, donde instó al ministro a rendir cuentas sobre la grave situación del sector. Mayo calificó la gestión de Puente como “un desastre sin precedentes”, recordando que en mayo el ministro afirmó que el ferrocarril estaba en su “mejor momento” con incidencias mínimas atribuidas a “sabotajes y sospechosísimos complots”.

Sin embargo, la senadora leonesa denunció que, mientras Puente presumía de la situación, los pasajeros sufrían atrapados durante horas en trenes sin agua, luz, explicaciones ni atención, y el Gobierno, en lugar de asumir responsabilidades, se presentaba como víctima. “Usted sigue negando la realidad y dedicándose a lo que de verdad le gusta: Twitter y polemizar con media España”, reprochó.

La senadora criticó la incapacidad del ministro para gestionar su cartera y mantener actividad en redes sociales, afirmando que “su gestión es tan floja que evidencia que no tiene capacidad para hacer dos cosas a la vez: llevar el Ministerio y tuitear”. Además, destacó que la semana pasada Puente no solo no reconoció los problemas, sino que admitió que el caos ferroviario continuará al menos dos años más. “¿Piensa dimitir, señor Puente?”, cuestionó.

Mayo también señaló que los trenes AVE y de larga distancia han registrado este verano un retraso medio cercano a los 20 minutos, convirtiendo la puntualidad, antes una garantía, en una “lotería” donde las incidencias son la norma. Asimismo, cuestionó cómo el ministro revertirá la situación sin unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que el Gobierno no presenta un presupuesto desde el 6 de octubre de 2022, lo que considera “el mayor lastre” de su Ministerio.

León, víctima de la ineficacia del Ministerio

La senadora puso el foco en León, donde los ciudadanos “han perdido la cuenta” de los proyectos pendientes, como la Plataforma Intermodal Torneros, el nudo del Manzanal, el Corredor Atlántico o el tren de la Feve hasta Renueva. Además, criticó el estado de la A-6 en León, afirmando que “no le cabe un bache más”. Por ello, instó a Puente a “dejar Twitter, ponerse a trabajar y, si la tarea le viene grande, dimitir, que sobran los motivos”.

Mayo se mostró sorprendida de que Puente no haya sido “cesado de inmediato” ante este “desastroso” panorama, en el que el ministro “sigue sin asumir ninguna responsabilidad”. Atribuyó esta situación a un Gobierno que “carece de principios de rigor y ética” y donde “ni el propio presidente dimite”. Recordó que los españoles pagan más impuestos que nunca mientras los servicios públicos son los peores de la historia, y criticó al predecesor de Puente, José Luis Ábalos, por estar “tan ocupado enchufando prostitutas” y “pagando juergas con billetes de 500”, lo que resume como un ministerio marcado por “enchufismo, corrupción e incompetencia”.