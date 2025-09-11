ULE y Sierra Pambley, aliados ante la «barbarie» contra las humanidades

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León y la Fundación Sierra Pambley cerraron ayer el convenio marco de colaboración por el que renuevan su compromiso por seguir impulsando la creatividad, la educación, el pensamiento crítico y la cultura en todas sus formas, con la mirada puesta siempre en la sociedad leonesa.

Así lo ha destacado la rectora, Nuria González, durante la firma del acuerdo que tiene como objetivo establecer durante un periodo de cuatro años un espacio de colaboración ágil y duradero que facilite futuros proyectos conjuntos, como la organización de actividades culturales, educativas y formativas de manera conjunta.

Todo ello, continúo González, para que el conocimiento y la cultura lleguen a más personas y de manera más enriquecedora. «La Fundación Sierra Pambley se convierte así, una vez más, en un espacio de encuentro, de aprendizaje y de diálogo, donde la Universidad de León puede proyectar su vocación de servicio a la sociedad desde un ámbito cultural y educativo», apuntó.

Una idea en la que coincidió el presidente de la Fundación Sierra Pambley, Graciliano Palomo, que defendió la necesidad de reforzar los lazos y los esfuerzos comunes en defensa de las Humanidades, en un momento en el que, según señaló, «están siendo atacadas como nunca lo habíamos visto con anterioridad». En este sentido, explicó que el convenio firmado con la Universidad de León es «un granito de arena para potenciar las Humanidades en sentido amplio, la filosofía, las letras, las ciencias, frente a la barbarie que, con la coartada de la tecnología, amenaza los valores más elementales de la humanidad».

La fundación también firmó otro convenio con Filosofía y Letras para la difusión de las humanidades.